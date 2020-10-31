В «красной зоне»: военные медики приступили к работе в лечебных учреждениях Курганской области

В «красной зоне» больниц Курганской области приступили к работе военные медики.

Сводный отряд специалистов Центрального военного округа направлен в регион по распоряжению главы Минобороны Сергея Шойгу. Реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты и анестезиологи - все с большим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Военврачи провели консультации с персоналом, составили график дежурств в палатах интенсивной терапии, установили необходимое оборудование и начали лечение пациентов.