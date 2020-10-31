Из курсантов в лейтенанты: новый выпуск молодых офицеров-летчиков состоялся в трех городах России

Выпускники высших военных авиационных училищ летчиков сегодня пополнили ряды Воздушно-космических сил РФ. В Сызрани, Челябинске и Краснодаре - выпуск молодых офицеров.

Лейтенантами стали более тысячи вчерашних курсантов. У 80 - красные дипломы, 13 человек окончили вузы с золотой медалью. Несколько десятков иностранных выпускников отправляются нести службу на Родину с российскими дипломами.

На Кубани подготовили летчиков истребительной, штурмовой, бомбардировочной, дальней, военно-транспортной и специальной авиации: всего 438 человек.