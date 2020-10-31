Истребители Су-30СМ перехватили самолет-разведчик условного противника в небе Кубани

Экипажи тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ смешанного авиационного соединения Южного военного округа (ЮВО) осуществили перехват самолета-разведчика условного противника, выполнявшего полет в сторону стратегически важных объектов на Юго-западе России, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Самолет-разведчик был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами ПВО ЮВО. На перехват «нарушителя» за считанные минуты с одного из аэродромов на Кубани была поднята дежурная пара Су-30СМ.

Заняв указанный район поиска, экипажи истребителей обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Истребитель Су-30СМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 140 километров, боевой радиус действия – 1,5 тысячи километров. Самолет способен одновременно сопровождать до 15 воздушных целей, выбирать приоритетные и обстреливать 4 из них.