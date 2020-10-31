В Южной Осетии военные медики продолжают борьбу с коронавирусом

Специалисты Министерства обороны России продолжают работу по борьбе с коронавирусной инфекцией в Южной Осетии. Военные медики уже провели более 100 ПЦР-тестов. Для выполнения работы специалисты используют современный полевой лабораторный комплекс.

По словам представителей военно-медицинской службы, в настоящее время под наблюдением квалифицированных врачей госпиталя находится более 20 человек. Все граждане, обратившиеся за помощью, прошли необходимое обследование и сдали анализ на наличие COVID-19.

Для лечения тяжело больных пациентов в распоряжении госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ и анализаторы крови.

Тем временем отряд спецобработки Минобороны провел дезинфекцию автомобильных дорог, зданий, сооружений и внутренних помещений города Цхинвал – всего более 110 тысяч квадратных метров поверхностей.