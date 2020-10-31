Армия Памятник Герою России танкисту Павлу Немцову открыли в Самарской области Алексей Баранов Бюст установлен на постаменте. Высота памятного сооружения составляет более 2 метров. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ На 25-летие подвига Героя России танкиста Павла Николаевича Немцова в его родовом селе Борское Самарской области торжественно открыли бронзовый бюст на постаменте. В памятном мероприятии приняли участие Герой России Игорь Станкевич, представители правительства региона и Борского района, военнослужащие 2-й армии Центрального военного округа, сотрудники военного комиссариата, жители села и члены семьи Немцова. Гвардии старший лейтенант Павел Немцов был командиром танкового взвода 74-й мотострелковой бригады. В 1995 году выполнял боевую задачу по блокированию здания в городе Грозном, лишив окруженных в здании Совета Министров боевиков подкреплений. Его танк Т-72 был поражен прямым попаданием из гранатомета, от взрыва гранаты сдетонировал боезапас. Башня танка была сорвана и отброшена в сторону. Указом Президента Российской Федерации Павел Немцов 21 июня 1995 года посмертно присвоено звание Героя России. Ему было 23 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика