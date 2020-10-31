Командующий ВДВ оценил уровень подготовки командиров в учебном центре Омска

В Омском учебном центре, в котором готовят младших командиров для ВДВ, вдвое увеличат количество специальностей. Об этом рассказал командующий воздушно-десантными войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков, который оценил уровень подготовки в учебном заведении.

Инспекция совпала с юбилеем - центру исполнилось 60. В Омске готовят по таким специальностям, как наводчики, радиотелефонисты, механики-водители боевых десантных и дозорно-разведывательных машин.

Сейчас 70% бойцов в частях ВДВ служат по контракту. Однако этого уже недостаточно. Так что доля профессиональных солдат в воздушно-десантных войсках будет только возрастать

«Мы планируем здесь в учебном центре готовить специалистов, расширив спектр. Если в этом году готовилось 11 специальностей, то в следующем будет готовиться уже 25», - рассказал командующий ВДВ.

Генерал-полковник также проверил организацию учебного процесса и проинспектировал ход строительных работ нескольких объектов. Уже к концу этого года будут введены в эксплуатацию комплекс воздушно-десантной подготовки и объекты парковой зоны, а в марте заработает спортивный комплекс.