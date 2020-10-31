Корабль Балтфлота «Зеленый дол» отработал электронные ракетные пуски по условному противнику
Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Зеленый Дол» провел тренировку по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр» по береговым объектам условного противника, не выходя из пункта базирования.
В соответствии с планом боевой подготовки сил Балтийского флота специалисты ракетно-артиллерийской боевой части корабля произвели электронные (условные) одиночные и залповые пуски по назначенным целям, которые имитировали скопление боевой техники, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, а также защищенные объекты и командные пункты условного противника.
Подобные тренировки с экипажами кораблей - носителей ракетных комплексов «Калибр-НК» проводятся на регулярной основе. В августе, малый ракетный корабль «Зеленый Дол» Балтфлота успешно выполнил практическую стрельбу в Белом море крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне Чижа.