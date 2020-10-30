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Водители ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс» завершают сдачу выпускных экзаменов

Алексей Курильченко
03:30 30.10.2020
Свои полученные знания продемонстрируют более 700 курсантов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области завершается проведение выпускных экзаменов в школе техников РВСН. Более 700 курсантов докажут свои возможности и, в случае успеха, получат должность механика-водителя многоцелевого тягача МАЗ-543, на основе которого созданы такие ракетные комплексы как «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

Экзаменаторы проверяют знания выпускников не только в теории, но и на практике: они выполняют сложнейшие элементы вождения за рулем самых больших боевых машин в мире. В рамках экзамена курсанты должны преодолеть габаритные тоннели, а также холмы, брод, «змейку», ров с колейным мостом. На отдельных участках водители должны продемонстрировать навыки экстремального вождения. Кроме того, отдельные зачеты механики водители агрегатов ракетных комплексов сдают на тренажерах.

Свое обучение курсанты проходили на современных тренажерных комплексах, имитирующих управление МАЗ-543 – электроника тренажеров позволяет ученику до автоматизма отработать навыки управления вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью в любое время года с имитацией боевых и экстремальных условий.

После сдачи выпускных экзаменов курсанты получат удостоверение механика-водителя автомобилей с категориями «Д» и «Е» и допуск к вождению многоосных шасси МАЗ-543. После новоиспеченные водители будут направлены для прохождения дальнейшей службы в воинские части и соединения РВСН.

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