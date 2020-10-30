В Новосибирском военном училище изобрели тележку, кондуктор и балансир для облегчения работы механиков

В Новосибирском военном училище изобрели приспособление, призванное облегчить работу механикам и предназначенное для запрессовки, выпрессовки и центровки торсионного вала.

«Трудоемкость уменьшается, то есть затраты людского ресурса. Если раньше три солдата делали балансировку, то сейчас это может делать спокойно один», - отметил командир взвода батальона обеспечения учебного процесса НВВКУ Владислав Нижельский.

Сибирское изобретение - это элемент подвески БМП, выполняющий роль рессоры, компенсирует толчки и неровности дороги. Эта насадка имеет выступ, который позволяет установить со стороны малой головки и выпрессовать кусочек. После удаления сломанного фрагмента вторая часть приспособления - так называемая «шайба» - позволит отцентровать торсионный вал.

Еще одно изобретение - кондуктор балансира БМП. Его необходимо зафиксировать на необходимой риске, и когда при повороте маленькая полка коснется борта машины, прибор укажет эталонное положение балансира.

«Курсантов мы должны воспитывать и воспитываем именно творческому подходу к выполняемым работам. Чтобы когда он будет заниматься вооружением, техникой, с личным составом, он творчески подходил, искал пути именно сокращения времени и снижения трудоемкости выполнения работ», - рассказал доцент кафедры вооружения и военной техники НВВКУ Анатолий Черненко.

Вовлечение бойцов в научно-техническое творчество происходит в Главном управлении боевой подготовки. Такое сотрудничество помогает обслуживать военную и специальную технику быстро, качественно и эффективно.