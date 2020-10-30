В Амурской области призывник скинул 20 кг ради службы в армии

В Амурской области призывник за месяц похудел на 20 килограммов, чтобы попасть на военную службу.

Еще недавно Никита Киселев весил больше центнера. Врачи собирались дать юноше медотвод, но молодой человек твердо решил, что хочет в армию.

В результате упорных тренировок и диеты Никите удалось быстро прийти в форму. Теперь вместе с другими новобранцами он отправится в войска Восточного военного округа.