Экипаж крейсера «Петр Великий» потушил «пожар» на корабле под Мурманском

В Мурманской области экипаж атомного ракетного крейсера «Петр Великий» ликвидировал условный пожар на борту. Во время тренировки на то, чтобы надеть обмундирование, выделяется лишь две минуты, при том, что вес всего снаряжения более 20 килограммов, бежать в нем по коридорам огромного крейсера нелегко.

Несмотря на то что пожар условный, действовать надо как по боевой тревоге. Дежурная бригада справляется с возгоранием в машинном отсеке.

Командование личным составом, обеспечение безопасности корабля, ежедневное поддержание исключительной чистоты на борту, подготовка вооружения крейсера - все это лишь малая часть будней настоящего военного моряка на берегу. Когда флагман выходит в море, без малого тысяча человек действуют как единый механизм.

В этом году экипажи крейсера Петр Великий и других кораблей Северного флота не раз участвовали в крупных учениях, выполняли задачи в южных морях и арктических водах.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (проект 1 144.2) - самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой.

Переданный Северному флоту в апреле 1998 года, ТАРКР стал последним в своей серии (шифр «Орлан»). Всего в нашей стране было построено четыре таких корабля.

Мощности ядерных реакторов хватило бы, чтобы обеспечить электричеством город на 200 тысяч человек.