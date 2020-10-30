Армия Министр обороны Вьетнама оценил работу РФ по борьбе с коронавирусом Андрей Аркадьев Он подчеркнул, что традиционные дружеские отношения и все мероприятия стратегического партнерства между Вьетнамом и РФ постоянно укрепляются и развиваются, несмотря на пандемию. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр национальной обороны Вьетнама Нго Суан Лить высоко оценил работу российских военных специалистов по борьбе с коронавирусной инфекцией и созданию вакцины Sputnik V. «Вьетнамский народ и Вьетнамская народная армия, как давние и надежные друзья народа и Вооруженных сил Российской Федерации, рады видеть и высоко оценивают вклад и достижения Министерства обороны РФ в профилактике пандемии COVID-19, включая исследования и производство вакцины Sputnik V», - сказал он на онлайн-переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Лить также поздравил российского министра с проведением парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, открытием историко-мемориального комплекса «Дорога памяти», проведением форума «Армия» и Армейских международных игр. Он подчеркнул, что традиционные дружеские отношения и все мероприятия стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией преодолевают все трудности, постоянно укрепляются и развиваются, несмотря на пандемию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика