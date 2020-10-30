Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что РФ настроена на расширение взаимодействия с Вьетнамом в области обороны. Об этом он сообщил на онлайн-переговорах с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.

«Настроены на дальнейшее расширение контактов для выполнения имеющихся договоренностей и Совместного заявления по сотрудничеству в области обороны, которое мы с вами подписали в феврале», - сказал глава российского военного ведомства.

В целом взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Вьетнама Шойгу оценил положительно.

Российский министр выразил готовность продолжить координацию в рамках механизма Совещаний министров обороны АСЕАН с партнерами «СМОА плюс».

Он подчеркнул, что Россия придает особое значение неформальным встречам глав оборонных ведомств в «российско-асеановском формате». На таких площадках, по словам Шойгу, стороны могут откровенно обсудить проблемы региона.