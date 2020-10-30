Армия Шойгу выразил соболезнования пострадавшим от наводнений во Вьетнаме Андрей Аркадьев Он попросил передать слова поддержки родным и близким погибших. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования вьетнамцам, пострадавшим от наводнений и оползней. «Прежде всего, хотел бы еще раз выразить искренние соболезнования вьетнамскому народу в связи с масштабными наводнениями и оползнями в центральных провинциях Вьетнама», - сказал он на онлайн-переговорах с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем. Российский министр попросил передать слова поддержки родным и близким погибших. «Знаю, что в спасательных операциях героически проявили себя военнослужащие, в том числе офицеры и генералы», - добавил Шойгу. Министр национальной обороны Вьетнама в свою очередь поблагодарил российского коллегу за соболезнования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика