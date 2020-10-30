Шойгу выразил соболезнования пострадавшим от наводнений во Вьетнаме
Он попросил передать слова поддержки родным и близким погибших.
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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования вьетнамцам, пострадавшим от наводнений и оползней.
«Прежде всего, хотел бы еще раз выразить искренние соболезнования вьетнамскому народу в связи с масштабными наводнениями и оползнями в центральных провинциях Вьетнама», - сказал он на онлайн-переговорах с министром национальной обороны Вьетнама Нго Суан Литем.
Российский министр попросил передать слова поддержки родным и близким погибших.
«Знаю, что в спасательных операциях героически проявили себя военнослужащие, в том числе офицеры и генералы», - добавил Шойгу.
Министр национальной обороны Вьетнама в свою очередь поблагодарил российского коллегу за соболезнования.