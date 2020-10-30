Начальники штабов ВС СНГ определили план совместных мероприятий на 2021 год

Начальники штабов Вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ) определили план совместных мероприятий на 2021 год. Об этом сообщил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран СНГ.

«Проанализированы современные вызовы и угрозы безопасности государств Содружества и согласованы совместные мероприятия Вооруженных сил государств СНГ на 2021 год», - сказал Герасимов.

Военные делегации СНГ в ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества и обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке.

Кроме того, были подведены итоги сотрудничества стран СНГ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств под председательством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова прошло в пятницу в Самарканде (Узбекистан).

В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.