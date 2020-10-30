Армия Страны СНГ усовершенствуют Единую систему радиолокационного госопознавания к 2025 году Андрей Аркадьев Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военные делегации стран СНГ наметили направления развития объединенных систем военного назначения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Начальники штабов Вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств определили дальнейшие планы по развитию объединенных систем военного назначения. Об этом сообщил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ. «Согласован проект Концепции топогеодезического и навигационного обеспечения единой системы управления тактического звена для вооруженных сил государств – участников СНГ. Определены пути совершенствования Единой системы государственного радиолокационного опознавания на период до 2025 года», - сказал он. Также Валерий Герасимов отметил, что военные делегации стран СНГ наметили дальнейшие направления развития объединенных систем военного назначения. Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос повышения военно-профессионального мастерства военнослужащих, обобщена практика подготовки специалистов в области гуманитарного разминирования, а также проанализировано обеспечение безопасности полетов авиации вооруженных сил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика