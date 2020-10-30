Российская сторона поделилась опытом боевых действий в Сирии со странами СНГ

Военная делегация России довела до своих коллег из стран Содружества Независимых Государств опыт ведения боевых действий, полученный российской армией в Сирии. Об этом сообщил в пятницу начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран СНГ.

«Продолжена практика информирования партнеров о полученном Вооруженными силами Российской Федерации опыте боевых действий против террористов в Сирии», - сказал он.

По словам Герасимова, были рассмотрены российские подходы и практика применения беспилотных летательных аппаратов, организации противовоздушной обороны, осуществления материально-технического обеспечения войск, внедрения боевого опыта в практику подготовки войск.

Заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств под председательством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова прошло в пятницу в Самарканде (Узбекистан).

В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.