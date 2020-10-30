Военнослужащие ЦВО проводят обеззараживание на оборонном заводе в Кургане

Один из самых закрытых оборонных заводов Курганской области взяли под защиту военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты. Бойцы проводят спецобработку Курганприбора по просьбе руководства предприятия. Делается это для того, что минимизировать риск заражения COVID-19.

Производственный процесс на предприятии не остановлен. Инженеры лаборанты, техники и рабочие выполняют каждодневные обязанности. Санитарная обработка проходит сейчас, состав обеззараживающего средства безопасен, не имеет резкого запаха, но очень эффективен.

Всего военнослужащим из числа подразделений РХБЗ ЦВО предстоит обеззаразить 50 помещений «Курганприбора», это более трех тысяч квадратных метров. Обработку проведут в производственных цехах, лабораториях с высокоточной техникой, мастерских и на всей прилегающей территории предприятия.