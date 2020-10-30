«Зона заражения»: специалисты РХБЗ ликвидировали очаг поражения «химоружием» в Приморье

Полигон Тургеневский в Приморском крае превратился на время учений в зону «опасного заражения». Масштабную учебную спецоперацию там проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

По сценарию учений, условный противник совершил нападение на колонну техники и применил отравляющие вещества. Специалисты РХБЗ взяли пробы воздуха и воды и устранили последствия условного заражения.

Тепловые машины специальной обработки, которые дезинфицируют бронетехнику, работают в двух режимах. При первом из сопла поступает теплый воздух, который нагревает корпус обрабатываемой техники. За счет сильного потока химические вещества смываются с машины.

При втором режиме используется специальный раствор, который обеззараживает очень сильные и стойкие отравляющие вещества.