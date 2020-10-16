В Сирии прошло 100-е совместное российско-турецкое патрулирование

Юбилейное, сотое по счету совместное патрулирование российских и турецких военнослужащих прошло в Сирии в приграничном регионе с Турцией. На северо-западе страны наши офицеры и турецкие коллеги сформировали колонну бронетехники и проинспектировали 10-километровую зону у границы.

© Минобороны РФ

В патруль вошли российские бронемашины «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортер БТР-82А российской военной полиции, а также бронеавтомобили «Kirpi» турецкой пограничной службы. Всего было задействовано более 50 военнослужащих обоих государств.

© Минобороны РФ

Мониторинг обстановки на маршруте в режиме реального времени обеспечивал российский беспилотник «Орлан-10», а поддержку с воздуха - экипажи вертолетов МИ-8 и МИ-35 ВКС России. Они сопровождали бронетехнику на протяжении всего маршрута протяженностью в 50 километров.

© Минобороны РФ

Совместный патруль стартовал от пограничного пункта перехода в поселке Джарих-эль-Фаукани, прошел через несколько сирийских населенных пунктов и через 2 часа колонна вернулась в точку сбора.

«Главная цель сегодняшнего сотого совместного патрулирования - проверить отсутствие вооруженных формирований и обеспечить мир в данном регионе. Патрулирование проводится еженедельно, к каждому патрулированию готовимся тщательно, чтобы быть готовыми к разрешению возникающих ситуаций», - сообщил начальник оперативной группы тактического направления Сергей Горячев.

Как отметил командующий, когда сирийцы видят присутствие военных, они реагируют на это положительно, понимая, что о них помнят и заботятся.

«В ходе патрулирования это было заметно. Нас везде приветствовали и дети, и взрослые. Большое им спасибо за поддержку. С турецкими коллегами у нас полное взаимопонимание и взаимодействие. Мы совместно выполняем мероприятия по патрулированию и кризисных ситуаций во время патрулей никогда не возникало», - отметил Горячев.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, подписанным Россией и Турцией 22 октября 2019 года в Сочи. В ходе патрулирования военные оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.