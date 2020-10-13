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Главком ВМФ РФ Евменов поздравил военных гидрографов с профессиональным праздником

Андрей Аркадьев
16:00 13.10.2020
Гидрографическая служба ВМФ успешно решает государственную задачу навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности РФ, подчеркнул Евменов.
Главком ВМФ РФ Евменов поздравил военных гидрографов с профессиональным праздником
© Фото: Минобороны России

В Санкт-Петербурге  состоялись  мероприятия по случаю Дня военного гидрографа, который отмечается ежегодно 13 октября с момента создания в 1827  Управления генерал-гидрографа – прообраза Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации, которое на всем протяжении своей деятельности решает основную задачу по навигационно-гидрографическому обеспечению деятельности Военно-Морского Флота.

С профессиональным праздником личный состав и ветеранов Управления навигации и океанографии Министерства обороны поздравил Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«В 1718 году была учреждена Адмиралтейств-коллегия, просуществовавшая более 100 лет; в числе ее функций были организация и руководство гидрографическими и картографическими работами на флоте. Затем, в 1827 году Управление генерал-гидрографа. С этого момента военная гидрография активно развивалась в связи с потребностью отечественного Флота в новых данных по морской геофизике, гидроакустике, динамике водных масс, сведениях о физико-химических свойствах морской воды и т.д. В связи с этим существенно расширились и приобрели еще большую значимость задачи Гидрографической службы, выполняемые в различных районах Мирового океана», - сказано в тексте поздравления.

Как отметил Евменов, на современном этапе деятельность Гидрографической службы включает в себя: проведение океанографических исследований, топогеодезических и морских демаркационных и делимитационных работ, содержание и  развитие системы навигационного оборудования (в том числе радионавигационного), разработка и оснащение ВМФ морскими средствами навигации и океанографии, создание и поддержание в актуальном состоянии цифровых баз данных геопространственной информации на морские акватории и прибрежные территории, внедрение в практику исследовательских гидрографических работ автономных необитаемых подводных аппаратов, обеспечение мореплавателей современными морскими навигационными картами и пособиями для плавания.

«В последние годы объем комплексных океанографических исследований вырос в два раза. В 2020 году проведено более десяти океанографических и гидрографических экспедиций по исследованию морей и океанов. В 2020 году Гидрографическая служба пополнилась новыми судами и катерами - малое гидрографическое судно проекта 19910 "Николай Скосырев" на Северном флоте, большой гидрографической катер проекта 23370Г "Михаил Казанский" на Балтийском флоте. До конца года планируется принять в состав ВМФ еще три единицы больших гидрографических катеров: проекта 23040Г "Борис Слободник", проекта 23370Г "Александр Фирсов" для Черноморского флота, проекта 19920 "Александр Макорта" для Северного флота», - сказано в поздравлении Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, направленном в адрес военных гидрографов.

Как подчеркнул Главком ВМФ России, в новых современных условиях Гидрографическая служба ВМФ успешно решает государственную задачу навигационно-гидрографического обеспечения морской деятельности Российской Федерации, а также задачи навигационно-гидрографического, топогеодезического и гидрометеорологического обеспечения действий сил Военно-Морского Флота.

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