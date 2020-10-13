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В Санкт-Петербурге начался набор в Первую научную роту ВМФ

Андрей Аркадьев
14:00 13.10.2020
Отбор кандидатов производится из числа выпускников более 200 ведущих технических высших учебных заведений страны.
В Санкт-Петербурге начался набор в Первую научную роту ВМФ
© Фото: Минобороны России

В Санкт-Петербурге начался новый набор молодого пополнения осеннего призыва 2020 года 1-й Научной роты Военно-Морского Флота, сообщает Минобороны России.

Отбор кандидатов производится из числа выпускников более 200 ведущих технических высших учебных заведений страны. Было зарегистрировано около 50 заявлений граждан, желающих проходить военную службу в 1-й Научной роте ВМФ. В настоящий момент уже 29 человек на конкурсной основе продолжают участвовать в отборе для службы в рядах этого подразделения.

Научная рота сформирована в целях выполнения комплекса научно-прикладных задач по научному обоснованию строительства, развития и применения сил (войск) Военно-Морского Флота, обоснования требований к созданию перспективного вооружения, военной и специальной техники, а также военно-научного сопровождения создания образцов военной техники на базе ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Научная рота размещена в Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в городе Пушкине.

Научные исследования операторов научной роты проводятся по 19 научным направлениям. В организации научной деятельности операторов научной роты принимают участие 26 докторов наук и 37 кандидатов наук.

С января 2020 года по настоящее время научной ротой были выполнены 37 научно-исследовательских работ, результаты которых реализованы в руководящих документах Военно-Морского Флота, в образовательной и научной деятельности ВУНЦ ВМФ.

В текущем году операторами научной роты оформлено пять заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, разработано 89 рационализаторских предложения, подано 6 заявок на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовано 98 статей в научных журналах и сборниках.

За прошедший год 24 оператора научной роты завершили срочную службу, получив практический опыт научной деятельности в подразделениях ВУНЦ ВМФ. Из них 15 человек трудятся в настоящее время на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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