В Севастополь прибыл новейший тральщик «Иван Антонов»

Новейший морской тральщик «Иван Антонов» прибыл к месту базирования в Севастополь после перехода через Атлантику. На торжественной церемонии играл военный оркестр.

«Для корабля это первый заход в город Севастополь. Корабль принят в состав флота в январе. До этого он находился в Санкт-Петербурге», - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

В Петербурге «Иван Антонов» проводил мероприятия по боевой подготовке на Балтфлоте и готовился к параду ВМФ. Вместе с тральщиком переход из Петербурга осуществил патрульный корабль «Василий Быков».

Моряков в Севастополе приветствовали командование флота и семьи членов экипажа.

«Экипаж корабля у Минной стенки встречали командир Крымской военно-морской базы контр-адмирал Олег Гуринов и заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Липилин», - говорится в сообщении РИА Новости.

По традиции командиру тральщика, капитану третьего ранга Сергею Пинютину, вручили зажаренного поросенка.

Новейший морской тральщик «Иван Антонов» проекта 12700 предназначен для обнаружения и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасном для корабля расстоянии.