Российские ПВО уничтожили ударные беспилотники боевиков около Хмеймима

Во вторник, 3 сентября, около 21.20 мск российскими средствами контроля воздушного пространства на удалении от российской авиабазы «Хмеймим» были обнаружены два маневрирующих беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны России.

БПЛА приближались к российской авиабазе с северо-западного направления.

Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все два ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях.

Пострадавших или материального ущерба нет.

Российская авиабаза «Хмеймим» продолжает функционировать в плановом режиме.