Шойгу: Минобороны РФ обустраивает авиабазу Хмеймим и порт Тартус

После успешного завершения в декабре 2017 года военной операции в Сирии на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«В пунктах постоянного базирования возводится необходимая инфраструктура. При этом учитываются возможные негативные факторы - от климатических условий до внезапных атак террористов», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что на базе Хмеймим ведется обустройство авиационной группировки Вооруженных Сил, в порту Тартус - объектов для обеспечения ремонта судов Военно-Морского Флота.