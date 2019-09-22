Шойгу выступил против полной отмены призыва в армию

В России теоретически возможна отмена обязательного призыва на военную службу, но данное решение не стало бы правильным. Такую точку зрения в интервью «МК» выразил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», - сказал министр.

По мнению Шойгу, в любом суверенном государстве кроме военнослужащих, которые находятся в армии по контракту, должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан.

«За счет такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооруженные силы», - подчеркнул он.

Кроме того, пояснил глава Минобороны, призыв в армию дает людям ощущение причастности к защите своей страны, а не только способ неплохо заработать.