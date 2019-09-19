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Преодолеть реку и разгромить противника: кадры учений «Центр-2019» из Кузбасса

Даниил Левин
15:11 19.09.2019
Поддержку наземным силам оказали ударные вертолеты Ми-24.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Во власти учений «Центр-2019» оказался Кузбасс. Мотострелки в маневренной обороне отразили атаку противника на полигоне Юргинский и перешли в контрнаступление. Поддержку наземным силам оказали ударные вертолеты Ми-24. На пути наших колонн встала река, но задержать военнослужащих этой преграде не под силу.

«Вся переправа в дыму под звуки выстрелов наша тяжелая техника преодолевает водную преграду, глубина здесь небольшая - всего четыре метра, но задание очень непростое. После масштабной артподготовки в бой, наконец, вступают танки, они тоже занимают позицию и начинают обстреливать противоположный берег», - рассказал корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

После успешной переправы войска выходят на оперативный простор и завершают разгром бегущего противника.

Маневры «Центр-2019» проходят на 8 полигонах. В них участвуют почти 130 тысяч человек, 20 тысяч единиц техники и 600 самолетов и вертолетов. Учения завершатся 21-го сентября.

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