Преодолеть реку и разгромить противника: кадры учений «Центр-2019» из Кузбасса

Во власти учений «Центр-2019» оказался Кузбасс. Мотострелки в маневренной обороне отразили атаку противника на полигоне Юргинский и перешли в контрнаступление. Поддержку наземным силам оказали ударные вертолеты Ми-24. На пути наших колонн встала река, но задержать военнослужащих этой преграде не под силу.

«Вся переправа в дыму под звуки выстрелов наша тяжелая техника преодолевает водную преграду, глубина здесь небольшая - всего четыре метра, но задание очень непростое. После масштабной артподготовки в бой, наконец, вступают танки, они тоже занимают позицию и начинают обстреливать противоположный берег», - рассказал корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

После успешной переправы войска выходят на оперативный простор и завершают разгром бегущего противника.

Маневры «Центр-2019» проходят на 8 полигонах. В них участвуют почти 130 тысяч человек, 20 тысяч единиц техники и 600 самолетов и вертолетов. Учения завершатся 21-го сентября.