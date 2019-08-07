Опасный брод и рекорды: чего ждать от новых заездов «Танкового биатлона»

«Танковый биатлон» - гвоздь программы Армейских международных игр. В борьбу за титул сегодня вступает третий экипаж российской сборной. На полигоне Алабино он встретится с танкистами из Армении, Киргизии и Ирана. Российские танкисты уже установили два рекорда: они прошли трассу за 17 минут 30 секунд, разогнав Т-72Б3 до 78 км/ч.

Накануне завершились заезды вторых экипажей. Последний получился особенно драматичным - сборные Судана и Кубы не смогли финишировать из-за поломок боевых машин. По предварительным данным, всему виной ошибки механиков-водителей - после прохождения брода они забывали открыть жалюзи системы охлаждения, и двигатели перегревались.

А в первом дивизионе все прошло гладко - Казахстан выиграл заезд с хорошим временем в 22 минуты. Монголия заняла второе место, Венесуэла - третье.