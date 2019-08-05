Ил-38 отработали поиск подлодок над Норвежским и Баренцевым морями

В Министерстве обороны России сообщили, что два самолета Ил-38 Северного флота пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцевого и Норвежского морей. Полет носил плановый характер.

В Баренцевом море противолодочные силы Северного флота провели учения по поиску подводных лодок условного противника в ближайшей морской зоне. В тренировках были задействованы самолеты Ил-38, а также корабли и подлодки флота. Во время учений в подводном положении использовались радиолокационные и гидроакустические средства.

Противолодочные задачи отрабатывались в сложных гидрометеорологических условиях. Вылетам предшествовала тщательная техническая подготовка самолетов и летчиков на аэродромах.

Ранее экипажи самолетов Ту-142 поднялись в воздух с авиабазы Северного флота на Кольском полуострове и пролетели над водами Норвежского и Баренцева морей.