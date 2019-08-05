Испытания на «Глубине»: в Персидском заливе проходит сложнейший конкурс АрМИ-2019

В Иране российские водолазы спасли тонущего аквалангиста - это первое упражнение одного из самых трудных конкурсов Армейских международных игр - «Глубина». Он проходит на острове Киш в Персидском заливе.

Температура воды в Персидском заливе +34 градуса, воздуха - +44, а если нырять в резиновом гидрокостюме или тяжелой водолазной амуниции для работы до 100 метров, то мокрыми от пота участники становятся уже в первую минуту. Именно в таких условиях лучшие военные водолазы со всего мира начали соревнование.

В этом конкурсе, проходящем второй год подряд в Иране, сборные выясняют не только кто лучший водолаз, но и кто лучший спасатель на море. Команды ЮАР, Венесуэлы, Китая, Сирии, Ирана и России на разных этапах оказывают помощь надводному кораблю и затонувшей субмарине, а также утопающему.

На морском дне они прокладывают путь через железные решетки и деревянные завалы. Но самое сложное - это заниматься сваркой и сборкой трубопровода в замкнутом пространстве на глубине восемь метров. Сегодня это испытание прошла команда из Венесуэлы.

У российской команды все эти испытания еще впереди. Наши водолазы со всех флотов готовились целый год в Севастополе.

Пятые Армейские международные игры стартовали третьего августа в десяти странах. В них принимают участие 223 команды из 39 стран. Соревнования продлятся до 17 августа - за это время будет проведен 31 конкурс.