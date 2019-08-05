120 миллиметров огня: кадры тренировки артиллеристов на конкурсе АрМИ-2019

В Казахстане на полигоне «Гвардейский» российские минометчики-участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» проводят тренировки с перед стартом соревнований.

По прибытию в Казахстан артиллеристы сразу приступили к подготовке техники и вооружения к соревнованиям. Провели выверку систем прицеливания минометов и пулеметов ПКТ, выполнили огневые задачи по поражению целей из миномета 2Б11 на дальности 1500-2000 метров, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74.

Российская команда проводит тренировочные заезды на трассе с выполнением огневых задач. Много зависит от мастерства механика-водителя который должен безошибочно управлять тягачом (МТЛБ) и в кратчайшие сроки доставить минометный расчет на огневые рубежи, при этом он преодолевает проходы в минных заграждениях, змейку, холм и келейный мост. Для понимания, минометный расчет состоит из пяти человек: командир расчета, наводчик, зарядный, снарядный, механик-водитель.

Миномет 2Б11 может использоваться в составе минометного комплекса 2С12 «Сани» с применением колесного хода для буксировки, а также устанавливаться на гусеничные шасси.

РПГ-7 – ручной противотанковый гранатомет для стрельбы активно-реактивными (с ракетным двигателем) гранатами. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» проводится в три этапа: «Индивидуальная гонка», «Ночной спринт» и «Эстафета». Соревнование минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» пройдет на полигоне Гвардейский в Казахстане с 7 по 15 августа.

В нем примут участие 11 государств: Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Сирия и Узбекистан.