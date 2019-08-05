На пределе возможностей: конкурс водолазов стартовал в Иране

В Иране стартовал конкурс водолазов «Глубина». Российские специалисты принимают участие в нем уже в третий раз. С акваторией острова Киш, где проходят состязания, они еще не знакомы. Впрочем, как и их соперники: команды Сирии, ЮАР, Венесуэлы и Китая.

Военнослужащих ждут 10 дней испытаний на пределе возможностей. Им предстоит спасать экипаж тонущей субмарины, варить трубопровод и даже перемещать 300-килограммовый груз на скорость.

Победитель конкурса определится по наибольшей сумме баллов, набранных во всех этапах.

Международные армейские игры стартовали в субботу, 3 августа. Состязания пройдут на территории десяти стран мира. В общей сложности за две недели АрМИ-2019 пройдет 31 конкурс, 16 из них - на территории России. Соревнования завершатся 17 августа.