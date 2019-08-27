Замминистра обороны РФ Картаполов провел заседание по художественному убранству Главного храма ВС РФ в Петербурге

Замминистра обороны России Андрей Картаполов провел заседание малого художественного совета по художественно-архитектурному убранству в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие руководители мастерских, в которых в настоящее время ведется работа по изготовлению элементов убранства Главного храма Вооруженных Сил России. Члены совета под руководством генерал-полковника Андрея Картаполова посетили воинские храмы Северной столицы, чтобы еще раз ознакомиться с традициями создания и применения различных военных символов в строительстве и убранстве храмов.

В частности, они посетили собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, Спасо-Преображенский собор и Николо-Богоявленский Морской собор.