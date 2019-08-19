«Доказали эффективность системы управления»: главком ВМФ оценил учения «Океанский щит»

Учение «Океанский щит-2019», проходившие в Балтийском море, показали полную боеспособность и высокий уровень слаженности ВС РФ, а также доказали эффективность системы управления войсками. Об этом заявил главнокомандующий Военном-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

«Учение стало еще одним важнейшим этапом в повышении боеспособности ВМФ, войск и сил других видов ВС, готовности выполнять задачи стратегического сдерживания от агрессии против РФ», - заявил он.

По словам Евменова, учения «Океанский щит-2019» показали, что «ВМФ России способен выполнять задачи во всех широтах Мирового океана, воздушном пространстве на высоком уровне слаженности всех задействованных сил».

Адмирал рассказал, что по итогам маневров проанализируют выполненные в ходе учений задачи, а результаты будут доведены до командований флотов и учтены при дальнейшей подготовке командиров и военачальников.

Учения «Океанский щит-2019» проводились в некоторых районах Балтийского флота с 1 по 15 августа с привлечением 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, а также более 10 тыс. человек личного состава ВС РФ.