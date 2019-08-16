Борьба до последнего: как проходил конкурс «Кубок моря»

Команде Азербайджана удалось взять реванш в конкурсе «Кубок моря». По итогам всех этапов экипажи надводных кораблей союзной республики опередили Россию и завоевали золото. О ходе конкурса, который проходил в столице Азербайджана Баку в акватории Каспийского моря, рассказал старший преподаватель ВУНЦ ВМФ ВМА Игорь Сапронов.

«В этом году "Кубок моря" проводился второй раз в Азербайджане. Хозяева турнира решили взять реванш за прошлогодний проигрыш нашей команде. Конкурс проходил в достаточно сложных условиях. Потому, что первый этап конкурса - "Артиллерийская стрельба" - был перенесен по погодным условиям. Может, это и сказалось на экипаже нашего корабля чисто психологически. В результате те этапы, которые проводились первыми - "Борьба за живучесть" и "Спасательная подготовка", - Азербайджан выполнял на своей территории, а дома и стены помогают. Они с большим отрывом заняли первые места на обоих этапах. Наши ребята заняли второе и четвертое места соответственно», - отметил Сапронов.

На последних двух этапах российская команда точнее всех отстрелялась по плавающим минам и быстрее всех поставила судно на швартовую бочку и якорь, но по итогам все же уступила первенство азербайджанцам.

«Уже при проведении этапа "Артиллерийская стрельба" наши ребята блестяще выступили, выполнили стрельбу по мине, разделив первое место с Азербайджаном, поразив мишень по морской цели, заняв первое место, и немножко проиграли команде Азербайджана при стрельбе по воздушной цели. И на последнем этапе наш командир малого артиллерийского корабля "Махачкала" Кирилл Александров правильно поставил задачу нашему экипажу, настроил ребят на победу. Мы заняли первое место. Но, увы, по количеству баллов мы не успели догнать Азербайджан. В итоге "Кубок моря" у Азербайджана», - резюмировал Сапронов.

Закрытие Армейских международных игр состоится 17-го числа. В этот же день определятся победители первого дивизиона одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ - «Танкового биатлона». В финале участвуют Россия, Казахстан, Азербайджан и Белоруссия.

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