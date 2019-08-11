Разорвать грузовик на части: зрелищные кадры с церемонии закрытия «Рембата»

В этом году в конкурсе «Рембат» победила российская команда. Соревнования проходили на полигоне автобронетанкового инженерного института в Омске.

На последнем этапе соревнований в смешанной эстафете экипажи наших ремонтно-эвакуационных машин и автомобилей техобслуживания оторвались от ближайших преследователей - ремонтников из Узбекистана на целых 5 минут.

Завершение конкурса, как и открытие, было красочным, ярким, зрелищным, а лучший специалист АрМИ получил в подарок квадроцикл.

На церемонии закрытии конкурса наши военные продемонстрировали, с какой легкостью наши тягачи могут разорвать грузовой автомобиль.

Конкурс специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат» проходил с 4 по 10 августа. В соревнованиях участвовали семь стран: Россия, Венесуэла, Иордания, Камбоджа, Конго, Лаос, Узбекистан.