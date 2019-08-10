Военные завершили выполнение задач по ликвидации ЧС в Иркутской области

Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа завершили восстановление земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун, сообщили в Минобороны.

«Военные железнодорожники восстановили около трех километров береговой защитной дамбы в районе моста федеральной трассы Р-255. Также военные специалисты увеличили ширину защитного вала до пяти метров, а высоту - до четырех метров», - отметили в ведомстве.

Всего было отсыпано около 25 тысяч кубических метров скального грунта.

«Мы собирались закончить до 15 августа, нам добавило тяжелую технику Министерство обороны, самосвальную технику. И нам удалось закончить уже 9 августа. Полностью завершили объем работ, которые нам необходимо было сделать», - рассказал старший оперативной группы Минобороны РФ по ликвидации ЧС в Иркутской области полковник Мирза Мирзаев.

За время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни.

Первые отряды военнослужащих прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля. Военные медики проводили вакцинацию, а также оказывали первую помощь, пекари готовили хлеб, раздавали питьевую воду населению, авиация доставляла гуманитарную помощь в отрезанные водой поселки.

Одновременно военные химики проводили дезинфекцию социальных объектов, а железнодорожники восстанавливали дамбу и разбирали завалы. Группировка составляла около тысячи человек, военнослужащие продолжили оказывать помощь и во время второй волны паводка.