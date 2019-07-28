«Русские витязи» провели тренировку в небе Балтийска

Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» прибыли в Калининградскую область и провели тренировку перед участим в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота России.

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«На аэродроме Чкаловск летчики пилотажной группы произвели осмотр и прием авиационной техники морской авиации Балтийского флота, после чего выполнили тренировочные полеты над акваторией Калининградского морского канала и территорией аэродрома с отработкой элементов высшего пилотажа», - сообщили в Минобороны.

© Минобороны России

В воскресение, 28 июля, в рамках своего выступления летчики продемонстрируют 15-минутную программу с традиционным индивидуальным, групповым и встречным пилотажем на многоцелевых истребителях поколения 4+ морской авиации Балтийского флота Су-30СМ.

© Минобороны России

В небе Балтийска «Русские витязи» представят свои фирменные фигуры высшего пилотажа: «бочка», «крыло», «петля Нестерова», «косые петли», «колокол», роспуски «фонтан» и «тюльпан», «ухо» и многие другие.

© Минобороны России

На сегодняшний день «Русские витязи» были и остаются единственной пилотажной командой в мире, выполняющей одиночный и групповой высший пилотаж в составе четырех, шести и девяти боевых самолетов на тяжелых истребителях семейства «Сухого». Пилотажная группа «Русские витязи» является «визитной карточкой» ВКС России.