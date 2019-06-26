Танковый вальс, танго и менуэт: генеральную тренировку динамического показа провели под Таганрогом

В Ростовской области, под Таганрогом, прошла генеральная тренировка динамического показа боевых возможностей современного вооружения и военной техники.

Танковый вальс, танго и менуэт исполнили экипажи Т-72Б3 и 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация». На площадках расположились по четыре танка и одна «Акация».

Фигурное вождение машин будет сопровождаться музыкальными композициями классиков.

Номер сложен в исполнении, так как расстояние между корпусами машин минимальное. Танкисты не слышат музыки, однако должны синхронно выполнить повороты корпуса и башни на ограниченной площадке.

Завершит динамический показ форума пролет около 20 вертолетов армейской и самолетов оперативно-тактической, штурмовой и бомбардировочной авиации четвертой армии ВВС и ПВО ЮВО.

Динамический показ боевых возможностей военной техники ЮВО на форуме «Армия-2019» будет проходить с 28 по 30 июня.