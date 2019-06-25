Новый электромобиль «Калашников» могут отдать на тест Ричарду Хаммонду

Электромобиль концерна «Калашников» могут отдать на тест ведущему The Grand Tour Ричарду Хаммонду.

В концерне «Калашников» оценили интерес, проявленный телеведущим Ричардом Хаммондой к новому электрокару компании, а на презентации даже продемонстрировали гостям фрагмент выпуска программы.

«Как только мы подготовим реально готовый продукт в виде электросуперкара, мы, безусловно, дадим его на тест уважаемому господину Хаммонду», - заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019».

Дмитриев также рассказал, что электромобль имеет номинальную мощность в 220 кВт, а запас хода составляет 350 километров.

Во время испытаний на треке в Сочи электромобиль набирал скорость до 200 км/ч.

В феврале этого года в эпизоде автошоу ведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй обсудили концепт электромобиля CV-1, планируемый к выпуску концерном «Калашников».

Ведущие в шутливом ключе обсудили дизайн электрокара, после чего выдвинули предположение, что он, как автомат Калашникова, останется работоспособным, даже если его посадить в болото на несколько месяцев.