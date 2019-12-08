В лесах Подмосковья взревели «Тополя»: курсанты РВСН провели учения

Выпускники Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого осваивают самые большие и грозные машины вооруженных сил России – мобильные стратегические комплексы «Тополь». Накануне в Подмосковье состоялись учения, которые предваряют выпускные экзамены.

Колонна преодолела условно зараженный участок местности, а по ходу ее движения курсанты поэтапно отработали все действия дежурных расчетов: от следования в колонне и выхода на точку развертывания, до инженерного оборудования позиций и приведения комплекса в боевую готовность.

Для охраны позиционного района, в лесу создают многоуровневую систему обороны, предупреждающую о любой попытке нападения. Завтрашние лейтенанты должны разбираться в самых разных вопросах, включая саперное дело. За спиной каждого из курсантов сотни экзаменов и практических зачетов.