Прием на вооружение «Авангарда» и грохот «Ярсов»: чем запомнится 2019 год для российской армии

За четыре дня до Нового года министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса «Авангард». Это новое оружие способно обмануть любую систему ПВО и ПРО.

Но «Авангард» - лишь вершина айсберга. Мощь своего ядерного щита Россия показала в октябре на стратегических командно-штабных учениях «Гром». Тогда по всей стране в небе раздавался грохот от «Ярсов», «Искандеров», «Калибров».

Гремел «Гром» и в Баренцевом море. Там в учениях приняла участие целая эскадра боевых кораблей и атомных субмарин.

Руководил маневрами из Национального центра управления обороной лично верховный главнокомандующий. Наблюдал Владимир Путин и за тем, как наши военные поймали условного противника в огненный мешок на других масштабных учениях - «Центр - 2019».

Кроме того, в этом году Индия впервые принимала наших военных на конкурсе «Отличники войсковой разведки» и участвовала в антитеррористических учениях «Индра-2019».

Также представители половины стран земного шара в этот раз побывали на площадках военно-технического форума «Армия». Интерактивные павильоны в парке «Патриот» и динамические показы военной мощи объединили и взрослых, и детей.

Уходящий год прошел под знаком очередной общекомандной победы россиян в Армейских международных играх (АрМИ). В главном конкурсе - «Танковом биатлоне» - наша команда поставила рекорд скорости прохождения трассы. Впервые соревновались женские экипажи боевых машин.

Сорок стран-участниц, пять тысяч военнослужащих, свыше миллиона зрителей: география «АрМИ» в этом году приросла Монголией, Индией и Узбекистаном.

В 2019 году мир также увидел реальный облик главного Храма вооруженных сил. На обитель были установлены купола, водружены кресты. Наконец-то зазвонили колокола.

Стала видна и «дорога памяти» - там разместят 33 миллиона фотографий фронтовиков. Это грандиозный проект, который завершат уже в новом году, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.