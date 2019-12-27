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Генерала Гареева похоронили на военном мемориальном кладбище в Мытищах

Андрей Аркадьев
13:46 27.12.2019
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал его человеком, который оставил очень глубокий след в становлении Российской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прощание с президентом Академии военных наук генералом армии Махмутом Гареевым прошло в траурном зале Федерального военного мемориального кладбища в Мытищах.

«Мы сегодня прощаемся с великим гражданином нашей страны, военачальником, ученым, который внес очень много в военную науку. Человеком, который оставил очень глубокий след в становлении российской армии после долгого, сложного периода. После распада Советского Союза этот человек остался в строю и оказывал максимально возможную помощь в том, чтобы армия стала такой, какой она должна быть», - сказал Шойгу на церемонии прощания.

По словам министра, Гареев был не ученым-теоретиком, а практиком, внесшим вклад в науку, находясь на полях сражений в разных уголках не только нашей страны, но и планеты. 

«Он был всегда активен, всегда с массой предложений и идей, человек, которого уважали и, я уверен, будут уважать и дальше. Память о нем сохранится не только в наших сердцах, память о нем сохранится в огромном количестве пособий, статей, научных работ, которые оставил после себя Махмут Ахметович. И я уверен, следующее поколение нашего военного руководства, молодые офицеры, будут долго учиться на этих трудах, опираясь на его опыт, который он изложил в своих работах», - подчеркнул Шойгу.

Проститься с генералом пришли начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, все заместители министра обороны, члены коллегии, а также ветераны ВС РФ, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений.

После церемонии прощания Гареева похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями.

Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года в Челябинске. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище. Прослужил в армии более 50 лет. Участник Великой Отечественной войны: сражался в составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов, несколько раз был ранен и контужен.

В послевоенные годы окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР. Находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. В 1970-1971 годах был начальником штаба главного военного советника в Египте, в 1989-1990 годах - военным советником президента, Верховного главнокомандующего ВС Афганистана. Был президентом Академии военных наук с 1995 года.

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