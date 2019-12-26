Замминистра обороны РФ встретился с послом Индии в России

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма встретился с замглавы российского военного ведомства Александром Фоминым. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

«Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Д.Б. Венкатеш Вармой», - говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны подвели итоги двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях в 2019 году и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства.