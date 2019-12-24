Минобороны РФ может создать пять железнодорожных бригад для развития БАМа

Пять железнодорожных бригад вне состава Вооруженных Сил РФ планируется создать для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом во вторник сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу на ежегодном заседании расширенной коллегии Министерства обороны.

«Во исполнение поручения Верховного главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре Министерством обороны совместно с Администрацией президента прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности Вооруженных сил», - сказал министр.

Расширенная коллегия Минобороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве. Заседание посвящено итогам военного строительства и деятельности Вооруженных сил за истекший год.

Байкало-Амурская магистраль - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, республикам Бурятия и Якутия, а также по Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали составляет 4300 километров.