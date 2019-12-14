Картаполов поздравил вступивших в ряды «Юнармии» ребят

В Центральном музее ВС России прошла торжественная церемония вступления в ряды «Юнармия». Шестьдесят мальчиков и девочек получили значки и произнесли клятву юнармейцев.

Поздравить ребят прибыл заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Вы принесли юнармейскую клятву у священной реликвии нашего народа - Знамени Победы, водруженного в мае 1945 г. над Рейхстагом в Берлине, ознаменовав Победу в Великой Отечественной войне. Зал Победы, в котором мы находимся, это и зал памяти. На мраморных стенах и колоннах фамилии Героев Советского Союза - воинов Красной Армии, навечно зачисленных в списки воинских частей» - сказал на церемонии генерал-полковник.

Уходящий год стал для юнармейцев знаковым и очень насыщенным. По словам Картаполова, в 2019 году они участвовали в международных армейских играх, военно-спортивных состязаниях, вахтах памяти, поисковых и экологических экспедициях.

«Юнармейцы отдохнули в лагерях, посещали музеи и выставки, стали активными участниками патриотических мероприятий, посвященных памятным датам истории Отечества и его Вооруженных Сил. Все это у вас еще впереди» - добавил замглавы военного ведомства.

В настоящее время в рядах «Юнармии» - более 600 тысяч молодых людей из всех российских регионов.