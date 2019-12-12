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Марш-бросок в экзотику: стартовали совместные учения РФ и Лаоса

Мария Герман
20:45 12.12.2019
В совместных российско-лаосских военных учениях «Ларос-2019» принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО.
© Видео: ТРК "Звезда"

Российские  военнослужащие начинают совместные учения в Юго-Восточной Азии с Лаосом. Выжженные солнцем рисовые поля, пальмы, зеленые бананы: совсем непривычные для российских танкистов зимние пейзажи. Всего три недели до Нового года, а здесь в Лаосе улицы больше напоминают лето в Забайкалье, откуда наши военные проделали путь в четыре тысячи километров.

«Военнослужащие двух стран подняты по тревоге. Сейчас они будут действовать в едином замысле. Мы наблюдаем, как танкисты совершают марш из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения. Делать это достаточно сложно впереди идущая машина поднимает облако пыли, которое закрывает обзор для следующего экипажа», - передает из Лаоса корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Военное сотрудничество двух стран - на подъеме. Наши саперы помогают разминировать территорию страны от  взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбежек. А в прошлом году Лаос приобрел у России партию модернизированных танков Т-72Б1.

Предстоящие маневры для лаосских военнослужащих - первое боевое крещение. Наши помогают местным быстрее изучить возможности бронетехники. Командир танка Саран Гусейнов и механик-водитель Пхуван Виливонг уже встречались в России на Армейских международных играх - оба участники «Танкового биатлона» и общаются на русском.

Живописные окрестности военной школы «Бан Пэн», где проходят совместные учения, съемочной группе «Звезды» показывает переводчик Сават. Он шесть лет учился в России. Рассказывает о местной природе - чистом воздухе, соснах, горных реках. Рельеф здесь в основном холмистый с крутыми подъемами.     

Как и во многих странах Юго-Восточной Азии в Лаосе почти все пахотные земли заняты под выращивание риса. После сбора урожая здесь пасутся буйволы.

«Мы находимся в провинции Синг Хуан. Здесь проживают коренные народности монги и сегодня они отмечают Новый год. Женщины встречают этот праздник в национальных ярких костюмах. И бросают друг другу мячи, провожая старый год и все те невзгоды, которые у них в этом году приключились», - рассказывает корреспондент «Звезды».

С национальной культурой, местными народными традициями знакомят и российских военнослужащих. Чтобы каждый день на лаоссской земле им запомнился надолго.

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