Марш-бросок в экзотику: стартовали совместные учения РФ и Лаоса

Российские военнослужащие начинают совместные учения в Юго-Восточной Азии с Лаосом. Выжженные солнцем рисовые поля, пальмы, зеленые бананы: совсем непривычные для российских танкистов зимние пейзажи. Всего три недели до Нового года, а здесь в Лаосе улицы больше напоминают лето в Забайкалье, откуда наши военные проделали путь в четыре тысячи километров.

«Военнослужащие двух стран подняты по тревоге. Сейчас они будут действовать в едином замысле. Мы наблюдаем, как танкисты совершают марш из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения. Делать это достаточно сложно впереди идущая машина поднимает облако пыли, которое закрывает обзор для следующего экипажа», - передает из Лаоса корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Военное сотрудничество двух стран - на подъеме. Наши саперы помогают разминировать территорию страны от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбежек. А в прошлом году Лаос приобрел у России партию модернизированных танков Т-72Б1.

Предстоящие маневры для лаосских военнослужащих - первое боевое крещение. Наши помогают местным быстрее изучить возможности бронетехники. Командир танка Саран Гусейнов и механик-водитель Пхуван Виливонг уже встречались в России на Армейских международных играх - оба участники «Танкового биатлона» и общаются на русском.

Живописные окрестности военной школы «Бан Пэн», где проходят совместные учения, съемочной группе «Звезды» показывает переводчик Сават. Он шесть лет учился в России. Рассказывает о местной природе - чистом воздухе, соснах, горных реках. Рельеф здесь в основном холмистый с крутыми подъемами.

Как и во многих странах Юго-Восточной Азии в Лаосе почти все пахотные земли заняты под выращивание риса. После сбора урожая здесь пасутся буйволы.

«Мы находимся в провинции Синг Хуан. Здесь проживают коренные народности монги и сегодня они отмечают Новый год. Женщины встречают этот праздник в национальных ярких костюмах. И бросают друг другу мячи, провожая старый год и все те невзгоды, которые у них в этом году приключились», - рассказывает корреспондент «Звезды».

С национальной культурой, местными народными традициями знакомят и российских военнослужащих. Чтобы каждый день на лаоссской земле им запомнился надолго.