Военная академия связи имени маршала Советского Союза С. М. Буденного отмечает сегодня 100-летний юбилей. Расположенное в Санкт-Петербурге учебное заведение по праву считают кузницей кадров отечественных вооруженных сил.

Курсанты Военной академии связи идеально соединяют оптическое волокно толщиной с человеческий волос всего после нескольких месяцев занятий. Сегодня на территории учреждения прошло построение, в ходе которого учащиеся прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра.

С самого основания, с ноября 1919 года, в Академии связи, а тогда еще Высшей военной электротехнической школе комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии разрабатывали для армии передовые по тем временам средства связи. В годы Великой Отечественной десятки изобретений учреждения успешно применяли на фронте.

Сегодня старейший военный вуз России готовит специалистов с прицелом на будущее. Учебные программы рассчитаны на применение цифрового телекоммуникационного оборудования новейшего поколения.

«Академия является основным источником комплектования квалифицированными кадрами не только Вооруженных Сил Российской Федерации, но и других федеральных органов исполнительной власти, а также осуществляет подготовку специалистов для вооруженных сил 39 иностранных государств», - сообщил заместитель начальника Военной академии связи им. С. М. Буденного Владислав Харченко.

Учащиеся Военной академии связи могут обеспечить уверенный прием в любую погоду в любой точке земли. В день векового юбилея курсанты вышли на прямую связь с вершины Эльбруса, чтобы поздравить академию с юбилеем.

Видеоконференция прошла без помех. Этот сеанс связи на Эльбрусе стал очередной покоренной высотой в истории академии. И куда бы в следующий раз ни завел сигнал, здесь всегда готовы его принять.