На учениях «Центр-2019» отработали новые формы военных действий

На стратегических учениях «Центр-2019» отрабатывались новые формы применения и способы действий войск с учетом сирийского опыта. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 15 ноября.

«Было задействовано более 128-ми тысяч военнослужащих, свыше 21-й тысячи единиц вооружения и военной техники, 15 боевых кораблей и 34 судна обеспечения», - сказал глава российского военного ведомства.

По словам министра, особенность учений заключалась в создании коалиционной антитеррористической группировки войск, представляющих Россию, Китай, Индию, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Шойгу отметил слаженность и взаимодействие военнослужащих армий стран-участниц.

«На всех этапах прослеживалось их общее стремление четко выполнить поставленные задачи. Также в ходе таких мероприятий повышается уровень совместимости органов управления и войск», - добавил министр.

Он напомнил, что масштабное учение проводилось на восьми российских полигонах, четырех полигонах Казахстана, двух Таджикистана и одном полигоне в Киргизии.