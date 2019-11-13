Бой в дыму: кадры тренировки в учебном центре войск РХБЗ

Бойцы войск РХБЗ сегодня отмечают профессиональный праздник. Уже 101 год они стоят на страже радиационной, химической и биологической безопасности Вооруженных сил России. В их арсенале - самые современные комплексы маскировки и химразведки.

Войска РХБЗ - это далеко не всегда привычный образ бойца в полной экипировке химической защиты, хотя противогаз они не снимают. В 282-м межвидовом региональном учебном центре войск радиационной, химической и биологической защиты, расположенном в Московской области, обучают сразу по нескольким специальностям.

Одно из главных направлений подготовки - химики-разведчики. На учениях по ликвидации последствий условного химического заражения военнослужащие используют машины РХМ-6, созданные на базе бронетранспортера БТР-80. В реальной боевой обстановке они должны уметь проверить местность на все виды химического, биологического и радиационного заражения.

Военные химики - признанные мастера маскировки. На учениях они используют разнообразные дымовые шашки, дистанционно управляемые заряды и, конечно, машины для постановки защитной дымовой завесы последнего поколения.

Дымовые машины ТДА-3 предназначены для постановки аэрозольных завес, защищающих объекты от высокоточного оружия. Одна такая машина может легко укрыть плотным дымом местность площадью около одного квадратного километра. Главное отличие машины от аналогов заключается в переносном пульте управления и уменьшенном расчете: для ее обслуживания достаточно двух человек.